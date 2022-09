जम्मू-कश्मीरः चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है, जानिए इसकी लागत

Highlights चिनाब नदी पर बन रहे इस रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य 2004 में शुरू हुआ था। इस रेलवे ब्रिज निर्माण AFCONS कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है।

जम्मू-कश्मीरः जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को डीआरडीओ की मदद से ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। यह जानकारी केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने दी है। पीआईबी के मुताबिक, यह दुनिया का पहला ब्लास्ट प्रूफ रेलवे पुल होगा।

बताया जा रहा है कि यह पेरिस में स्थित एफिल टॉवर से 35 मीटर लंबा है। बकौल पीआईबी, 359-मीटर ऊंचे इस पुल के निर्माण की लागत ₹27,949 करोड़ है। भारतीय रेलवे (Indian Railway) भी इसकी खासियतें बताता रहता है। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना यह पुल उधमपुर-रियासी-अनंतनाग-श्रीनगर-बारामूला रेलवे परियोजना का हिस्सा है।

