जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में खाई में गाड़ी गिरने से दर्दनाक हादसा; 6 लोगों की मौत, कई घायल

किश्तवाड़: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा होने से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ में एक वाहन के खाई में गिरने के कारण कई लोग घायल हो गए।

इस हादसे में करीब 6 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। गौरतलब है कि दुर्घटना डांगडुरु बांध स्थल के पास हुई, जब वाहन डांगडुरु पावर प्रोजेक्ट के श्रमिकों को ले जा रहा था।

हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके से बचाव दल और प्रशासन की टीमें पहुंची है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

किश्तवाड़ पुलिस ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा, "एक क्रूजर वाहन घाटी में गिर गया, घायलों को अस्पताल ले जाया गया।"

