Jammu-Kashmir Encounter: कश्मीर में आतंक पर चोट, 36 घंटों में 9 आतंकी ढेर, राजौरी में मुठभेड़ जारी

Highlights जम्मू मंडल के राजौरी जिले के बुद्धल इलाके में मुठभेड़ जारी है। मारे गए आतंकी लश्करे तौयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सुरक्षाबलों का आपरेशन अभी चल रहा है।

Jammu-Kashmir Encounter: कश्मीर में पिछले 36 घंटों में 9 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। इनमें से 4 को उड़ी में एलओसी पार करते हुए मार डाला गया तो पांच को आज सुबह कुलगाम में ढेर कर दिया गया। इस बीच जम्मू मंडल के राजौरी जिले के बुद्धल इलाके में मुठभेड़ जारी है।

कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुक्रवार दूसरे दिन भी जारी रही। सूत्रों के अनुसार, मुठभेड़ स्थल पर पांच आतंकियों को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकी लश्करे तौयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इलाके में सुरक्षाबलों का आपरेशन अभी चल रहा है।

#WATCH | Kulgam, J&K: Sector Commander Anirudh K Chauhan says, "Specific intelligence inputs were generated due to the collaborative teamwork of J&K police and the Indian Army over a sustained period of time in Kulgam district, wherein presence of 5 terrorists were reported in… https://t.co/lqweWCjhEopic.twitter.com/v6v5xFfhGE