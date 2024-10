Jammu & Kashmir Assembly Polls Results: मतगणना से पहले महबूबा मुफ्ती की पार्टी से समर्थन के लिए तैयार फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की आई प्रतिक्रिया

Highlights जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार, 8 अक्टूबर को आएंगे मतगणना से पहले अब्दुल्ला ने कहा, प्रमुख मुद्दों को हल करने के लिए पीडीपी से समर्थन लेने पर विचार कर सकता है महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने ऐसी अटकलों को "अनावश्यक" बताया

Jammu & Kashmir Assembly Polls Results: नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को संकेत दिया कि उनकी पार्टी जरूरत पड़ने पर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के समर्थन से जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने के लिए तैयार है। संभावित गठबंधनों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एनसी-कांग्रेस गठबंधन क्षेत्र में बेरोजगारी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे प्रमुख मुद्दों को हल करने के लिए पीडीपी से समर्थन लेने पर विचार कर सकता है। यह पूछे जाने पर कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन जरूरत पड़ने पर पीडीपी से समर्थन लेगा, अब्दुल्ला ने कहा, "क्यों नहीं?"

उन्होंने कहा, "इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हम सभी एक ही चीज के लिए काम करते हैं, राज्य के लोगों की स्थिति में सुधार के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, पिछले 10 सालों में हुई सभी परेशानियों को दूर करने के लिए। सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, वह है प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल करना। हमें यह कहने का अधिकार होना चाहिए कि क्या सच है और क्या सच नहीं है। हम चुनावों में प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और मुझे यकीन है कि कांग्रेस को भी कोई आपत्ति नहीं होगी।"

इस बीच, फारूक अब्दुल्ला के बेटे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती की पार्टी द्वारा एनसी को समर्थन देने की खबरों को "समय से पहले की अटकलें" कहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, "उन्होंने समर्थन नहीं दिया है, उन्होंने समर्थन की पेशकश नहीं की है, और हम नहीं जानते कि मतदाताओं ने अभी तक क्या फैसला किया है, इसलिए मैं वास्तव में चाहता हूं कि हम अगले 24 घंटों के लिए इन सभी समय से पहले की अटकलों पर रोक लगा सकें।"

महबूबा मुफ्ती की पीडीपी द्वारा नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को समर्थन देने की खबरें ऐसे समय आई हैं जब एग्जिट पोल में जम्मू-कश्मीर में कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की गई है और त्रिशंकु विधानसभा की संभावना का भी संकेत दिया गया है। इस बीच, पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने की अटकलों को "अनावश्यक" बताया।

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट किया, "अनावश्यक अटकलें। मैं सच कहूं तो पीडीपी का वरिष्ठ नेतृत्व धर्मनिरपेक्ष मोर्चे को समर्थन देने के बारे में तभी फैसला करेगा जब नतीजे आ जाएंगे। यह हमारा आधिकारिक रुख है।"

