'आतंकवाद मुक्त जम्मू-कश्मीर के लिए करे वोट...', अमित शाह ने की वोटरों से अपील, दूसरे चरण के मतदान जारी

J&K Assembly Elections 2024 Live Updates: जम्मू और कश्मीर में आज दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटरों का सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंचना जारी है। जम्मू-कश्मीर के छह जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जिसमें कश्मीर घाटी की 15 सीटें और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के जम्मू संभाग की 11 सीटें शामिल हैं।

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी की जनता से घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मतदाताओं से मतदान की अपील करते हुए कहा, "जम्मू-कश्मीर के दूसरे चरण के मतदान के लिए जा रहे सभी मतदाताओं से आतंकवाद मुक्त और विकसित जम्मू-कश्मीर के निर्माण हेतु अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील करता हूँ।"

उन्होंने आगे कहा, "एक ऐसी सरकार के लिए रिकॉर्ड मतदान करें, जो जम्मू-कश्मीर के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य, वंचितों व महिलाओं के अधिकार व यहाँ के विकास के लिए कटिबद्ध होकर कार्य करे। आज लोकतंत्र को मजबूत करने और जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद, परिवारवाद व भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए वोट करें।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने में भूमिका निभाने का आग्रह किया। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं सभी मतदाताओं से वोट डालने और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील करता हूं। इस अवसर पर, मैं उन सभी युवा मित्रों को बधाई देता हूं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं।"

#WATCH | J&K Assembly elections | A delegation of diplomats from various countries arrives at a polling booth in Budgam area to witness the polling process.



26 constituencies across six districts of the UT are voting today. pic.twitter.com/N1ZFlE2nYN