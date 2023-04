जम्मू-कश्मीर: हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सईद सलाहुद्दीन के बेटे की श्रीनगर स्थित संपत्ति कुर्क, NIA ने की बड़ी कार्रवाई

Highlights जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है एनआईए ने श्रीनगर में हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील की संपत्ति कुर्क कर ली। यह संपत्ति श्रीनगर में रेवेन्यू एस्टेट, नर्सिंग गढ़, मोहल्ला राम बाग इलाके में स्थित थी।

श्रीनगर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सईद सलाहुद्दीन के बेटे सईद अहमद शकील की जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित संपत्ति कुर्क कर ली।

यह संपत्ति श्रीनगर में रेवेन्यू एस्टेट, नर्सिंग गढ़, मोहल्ला राम बाग इलाके में स्थित थी। यह 1967 के गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक सूचीबद्ध आतंकवादी सैयद अहमद शकील के स्वामित्व में थी।

एनआईए ने नई दिल्ली में एक विशेष एनआईए अदालत के आदेश के बाद गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की उपधारा 33 (1) के तहत संपत्ति कुर्क की।

संपत्ति को 2011 में एजेंसी द्वारा दर्ज एक आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की जांच के हिस्से के रूप में संलग्न किया गया है, जिसमें शकील का नाम अन्य आरोपियों में शामिल है।

J&K | NIA attaches under UAPA the Srinagar property of Syed Ahmad Shakeel, son of Hizbul Mujahideen chief and terrorist Syed Salahuddin pic.twitter.com/lWuW6uzrrC