जम्मू-कश्मीर: G20 बैठक आज से, जबरवान रेंज से लेकर डल झील तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम, गुलमर्ग का दौरा रद्द

By भाषा | Published: May 22, 2023 08:29 AM

श्रीनगर में आज से 20 की बैठक शुरू हो रही है। जी20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर में यह पहली अंतरराष्ट्रीय बैठक हो रही है।

जम्मू-कश्मीर: जी20 बैठक के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम