Jammu and Kashmir BJP: विधानसभा में टिकट नहीं, रवींद्र रैना की जगह सत शर्मा होंगे जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष?, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष

Highlights विधानसभा चुनाव में नौशेरा से हार का सामना करना पड़ा था। प्रदेश इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। भाजपा ने सत शर्मा को टिकट नहीं दिया था।

Jammu and Kashmir BJP: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वरिष्ठ नेता सत शर्मा को रविवार को पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। वह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना की जगह लेंगे। भाजपा महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में यह घोषणा की गई। जम्मू-कश्मीर में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सत शर्मा को टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उन्हें प्रदेश इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। रैना को इस बार विधानसभा चुनाव में नौशेरा से हार का सामना करना पड़ा था।

Heartfelt greetings to Shri Sat Sharma Ji for being appointed as the President of BJP Jammu and Kashmir. Wishing you very best in your endeavour to serve the party and the people. I am sure, under your leadership, BJP J&K will scale newer heights in the days to come. pic.twitter.com/BQPs74OgxC— Vibodh Gupta (@iamvibodhgupta) November 3, 2024