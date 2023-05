जम्मू-कश्मीर: आतंकवाद से जुड़े मामलों में NIA का बड़ा एक्शन, पुंछ-पुलवामा समेत 15 स्थानों पर हो रही छापेमारी

By अंजली चौहान | Published: May 20, 2023 09:12 AM

जम्मू-कश्मीर में शनिवार सुबह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

फाइल फोटो

