Jammu and Kashmir assembly election 2024: पीएम मोदी और अमित शाह ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने का किया आग्रह, कही ये बात

Jammu and Kashmir assembly election 2024: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने में मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Kashmiri Pandits show their inked fingers after casting votes for the 1st phase of Assembly elections at a polling station in Jagti under Kulgam Assembly Constituency.#JammuKashmirAssemblyElectionspic.twitter.com/gEtkLsm4GU — ANI (@ANI) September 18, 2024

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "जैसे ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो रहा है, मैं उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जहां आज मतदान हो रहा है, बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं।"

As the first phase of the Jammu and Kashmir Assembly elections begins, I urge all those in constituencies going to the polls today to vote in large numbers and strengthen the festival of democracy. I particularly call upon young and first-time voters to exercise their franchise. — Narendra Modi (@narendramodi) September 18, 2024

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से एक ऐसी सरकार बनाने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की जो युवाओं की शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और अलगाववाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार ही आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर बना सकती है, वहां के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है और विकास कार्यों को गति दे सकती है।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Congress candidate from the Banihal Assembly seat, Vikar Rasool Wani cast his vote at a polling station in Banihal



National Conference has fielded Sajad Shaheen from here, Peoples Democratic Party (PDP) has fielded Imtiaz Ahmed Shan and BJP has… pic.twitter.com/kjY2X0cYoh — ANI (@ANI) September 18, 2024

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "आतंकमुक्त जम्मू-कश्मीर का निर्माण, वहां नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और विकास कार्यों को गति दृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार ही दे सकती है।"

आतंकमुक्त जम्मू-कश्मीर का निर्माण, वहाँ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और विकास कार्यों को गति दृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार ही दे सकती है।



आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के लिए जा रहे मतदाताओं से मेरी यह अपील है कि एक ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़-चढ़कर मतदान… — Amit Shah (@AmitShah) September 18, 2024

उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे लिखा, "आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के लिए जा रहे मतदाताओं से मेरी यह अपील है कि एक ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़-चढ़कर मतदान करें, जो यहां के युवाओं की शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के सशक्तीकरण और क्षेत्र में अलगाववाद व परिवारवाद की समाप्ति के लिए प्रतिबद्ध हो। पहले मतदान, फिर जलपान।"

जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद पहली बार चुनाव

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कड़े सुरक्षा उपायों के साथ शुरू हो गया है, जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद इस तरह का पहला चुनाव है। छह जिलों में फैली कुल 24 सीटों पर विवाद है। कश्मीर क्षेत्र में 16 निर्वाचन क्षेत्र और जम्मू क्षेत्र में 8 निर्वाचन क्षेत्र हैं।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Voting underway for the 1st phase of Assembly elections; visuals from a polling station in Jagti under Kulgam Assembly Constituency. pic.twitter.com/nvCZhAlys5 — ANI (@ANI) September 18, 2024

तीन चरण के चुनाव के पहले चरण में, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर स्थित जम्मू और कश्मीर के सात जिले अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। 23 लाख से अधिक मतदाता 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जो जम्मू क्षेत्र के तीन जिलों में आठ और कश्मीर घाटी के चार जिलों में 16 विधानसभा क्षेत्रों के 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।

#WATCH | Jammu and Kashmir: JKNC candidate from Kishtwar Sajjad Ahmed Kichloo cast his vote at polling station no. 92 at Town Hall, Kishtwar



BJP has fielded Shagun Parihar and PDP has fielded Firdoos Ahmed Tak from the Kishtwar assembly constituency. pic.twitter.com/McDkX6tUsO — ANI (@ANI) September 18, 2024

चुनाव आयोग ने सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए 3,276 मतदान केंद्रों पर 14,000 कर्मियों को तैनात किया है। अनुच्छेद 370 के बाद के परिदृश्य में चुनावों की संवेदनशील प्रकृति के कारण पूरे क्षेत्र में बहुस्तरीय बलों को तैनात करते हुए सुरक्षा कड़ी है।

#WATCH | J&K: A long queue of voters witnessed at a polling booth in Doda, as they await their turn to cast a vote.



National Conference has fielded Khalid Najib from the Doda seat, BJP has fielded Gajay Singh Rana, Congress fielded Sheikh Riaz and Democratic Progressive Azad… pic.twitter.com/khrt14aYRm — ANI (@ANI) September 18, 2024

पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और पहलगाम जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों पर उनके राजनीतिक महत्व के कारण कड़ी नजर रखी जा रही है। अन्य दो चरण 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।

