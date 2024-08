Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी, इन 29 उम्मीदवारों पर पार्टी ने लगाई मुहर

Highlights Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: BJP की तीसरी लिस्ट आई Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: 29 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: अब तक कुल 45 नामों की घोषणा

Jammu And Kashmir Assembly Election 2024: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, इसमें उन्होंने देविंदर सिंह राणा को नगरोटा से उम्मीदवार बनाया है और छम्ब से राजीव शर्मा इस बार चुनावी मैदान में अपना दम दिखाएंगे। गौरतलब है कि आज ही फारूख अब्दुल्ला की पार्टी जेकेएनसी ने 32 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिसमें ये भी बताया गया था कि इस बार का चुनाव उमर अब्दुल्ला भी लड़ रहे हैं। यही नहीं, नामांकन की तारीख पास आते देख कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

गौरतलब है कि इस विधानसभा चुनाव में जेकेएनसी और कांग्रेस गठबंधन में आकर विरोधियों को छक्के छुड़ाने के लिए एक साथ लड़ रही हैं। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) अलग-अलग चुनाव लड़ रही हैं। समझौते के तहत जेकेएनसी 52 सीटों पर और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।

गौरतलब है कि भाजपा ने सोमवार को पहले 10 बजे अपने 44 उम्मीदवारों की घोषणा की, लेकिन फिर दो घंटे बाद अपने फैसले को वापस ले लिया। इसके बाद नाटकीय अंदाज में अचानक से 15 और फिर एक कैंडिडेट का ऐलान किया, हालांकि भाजपा जम्मू कार्यालय में प्रत्याशित उम्मीदवारों से संबंधित लोगों ने टिकट बंटवारें पर जमकर हंगामा किया।

यहां ये जानना जरूरी है कि विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे, जहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और मतगणना 4 अक्टूबर को होनी है।

ये रहें 29 उम्मीदवार के नाम

हब्बाकदल से अशोक भट्ट

गुलाबगढ़ (अजजा) से मोहम्मद अकरम चौधरी

रियासी से कुलदीप राज दुबे

माता वैष्णो देवी से बलदेव राज शर्मा

कालाकोट-सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह

बुधल (अजजा) से चौधरी जुल्फीकर अली

थन्नामंडी (अजजा) से मोहम्मद इकबाल मलिक

सुरनकोटे (अजजा) से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी

पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी

मेंढ़र (अजज) से मुर्तजा खान

ऊधमपुर पश्चिम से पवन गुप्ता

चिनानी से बलवंत सिंह मनकोटिया

रामनगर (अजा) से सुनील भारद्वाज

बनी से जीवन लाल

बिलावर से सतीश शर्मा

बसोहली से दर्शन सिंह

जसरोटा से राजीव जसरोटिया

हीरानगर से अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा

रामगढ़ (अजा) से डॉ. देविंदर कुमार मणियाल

साम्बा से सुरजीत सिंह सलाथिया

विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा

सुधेतगढ़ (अजा) से घारू राम भगत

आर.एस. पुरा-जम्मू दक्षिण से डॉ. नरिंदर सिंह रैना

जम्मू पूर्व से युद्धवीर सेठी

नगरोटा से डॉ. देविंदर सिंह राणा

जम्मू पश्चिम से अरविंद गुप्ता

जम्मू उत्तर से शाम लाल शर्मा

अखनूर (अजा) से मोहन लाल भगत

छम्ब से राजीव शर्मा

