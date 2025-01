Jalgaon Train Accident: रेल मंत्रालय के साथ महाराष्ट्र सरकार भी देगी पीड़ितों को मुआवजा, जानिए कितनी रकम

Jalgaon Train Accident: महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, अन्य घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। जलगांव में हुए इस हादसे की सूचना मिलते ही राज्य प्रशासन और रेलवे फौरन हरकत में आया और बचाव कार्य के लिए पहुंच गया। इस बीच, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्रेन हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

रेलवे की तरफ से डेढ लाख मुआवजे के ऐलान के बीच फडणवीस ने भी राज्य मुद्रा कोष की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया है।

स्विट्जरलैंड के दावोस से एक वीडियो संदेश में फडणवीस ने कहा, "ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने गलती से मान लिया कि ट्रेन से धुआं निकल रहा है और वे कूद गए। दुर्भाग्य से, वे दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। मैं इस दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा करता हूं।"

फडणवीस ने कहा कि घायल यात्रियों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। विशेष पुलिस महानिरीक्षक दत्तात्रेय कराले ने पीटीआई को बताया कि 12 शवों को जलगांव के नजदीकी सिविल अस्पताल में भेजा गया है, जबकि छह से सात यात्री घायल हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारे मंत्री गिरीश महाजन व्यक्तिगत रूप से दुर्घटना के पीड़ितों के बचाव और सहायता की देखरेख कर रहे हैं। मैंने वहां (जलगांव में) जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से बात की है।"

उत्तर महाराष्ट्र के एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि कम से कम 12 यात्रियों की मौत हो गई, जब वे 'आग की घटना' के कारण घबराकर ट्रेन से कूद गए, और फिर बगल की पटरियों पर एक अन्य ट्रेन की चपेट में आ गए। यह जानकारी उन्होंने दी।

#WATCH | Jalgaon train accident | Moring visuals from the incident spot



12 people died and several others were injured after the passengers of Pushpak Express were hit by Karnataka Express in Pachora of Jalgaon district. pic.twitter.com/RzCbanGzsV