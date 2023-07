अजित पवार की बगावत को लेकर जयराम रमेश का भाजपा पर तंज, पोस्टर साझा कर कही ये बात

Highlights जयराम रमेश ने भाजपा पर तंज कसते हुए इसे वॉशिंग मशीन बताया है जो केंद्रीय जांच एजेंसियों को डिटर्जेंट की तरह इस्तेमाल करती है। जयराम रमेश ने ट्वीट को एक लोकप्रिय डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट की तस्वीर के साथ पोस्ट किया। अजित पवार समेत रविवार को शपथ लेने वाले पांच मंत्रियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों में जांच चल रही है।

मुंबई: कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक और तंज कसते हुए इसे वॉशिंग मशीन बताया है जो केंद्रीय जांच एजेंसियों को डिटर्जेंट की तरह इस्तेमाल करती है।

अजित पवार की बगावत का जिक्र करते हुए जयराम रमेश ने ट्वीट किया, "कल जब मुंबई में भाजपा वॉशिंग मशीन अपने आईसीई (इनकमटैक्स, सीबीआई, ईडी) डिटर्जेंट के साथ फिर से शुरू हुई, तो विपक्षी एकता पर भाजपा-प्रेरित श्रद्धांजलियां लगाई जा रही थीं। ओबिट लेखक निराश होंगे। 23 जून को पटना में मिले दलों की अगली बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। कुछ भी हो, मुंबई ऑपरेशन ने विपक्ष के संकल्प को मजबूत किया है।" जयराम रमेश ने ट्वीट को एक लोकप्रिय डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट की तस्वीर के साथ पोस्ट किया।

Yesterday when the BJP Washing Machine restarted in Mumbai with its ICE (Incometax, CBI, ED) detergent, BJP-inspired obituaries on Opposition unity were being planted. The obit writers will be disappointed. The next meeting of the parties that met at Patna on June 23rd will be… pic.twitter.com/LqdwRSg7CO