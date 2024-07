Rajasthan Cabinet: 'मेरी पार्टी नहीं जीतती है तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए', इस्तीफे के बाद बोले मीणा

Highlights मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बोले किरोड़ी लाल मीणा जब मैं पार्टी को जीत नहीं दिला सकता तो इस्तीफा तो देना ही था मीणा को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया

Rajasthan Cabinet: राजस्थान में भाजपा सरकार को उस वक्त जोरदार झटका लगा, जब पार्टी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद सहित अन्य पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, ऐलान तो उन्होंने पहले ही कर दिया था। हालांकि, अभी तक सीएम भजन लाल के द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। इधर, किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली बुलाया गया है।

#WATCH | Jaipur: On submitting his resignation from the Rajasthan cabinet, BJP leader Kirodi Lal Meena says, "...Despite working actively for the last 10-12 years, I couldn't make my party win in those areas where I have some impact. High Command has asked me to come to Delhi… pic.twitter.com/Gz4NiDg4oH