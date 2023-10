Mission Gaganyaan: इसरो ने गगनयान मिशन को लेकर दिया अपडेट, टीवी-डी1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को सुबह 7-9 बजे निर्धारित

Mission Gaganyaan Update: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोमवार को मिशन गगनयान पर एक अपडेट प्रदान करते हुए कहा कि इसकी टीवी-डी1 परीक्षण उड़ान शनिवार सुबह के लिए निर्धारित की गई है। इसरो ने एक्स प्लेटफॉर्म (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "टीवी-डी1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर, 2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच एसडीएससी-शार, श्रीहरिकोटा से निर्धारित है।"गगनयान परियोजना में मानव दल को 400 किमी की कक्षा में लॉन्च करके और भारतीय समुद्री जल में उतरकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है।

अगले वर्ष के अंत में मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को क्रूज मॉड्यूल का परीक्षण करने के लिए परीक्षण वाहन विकास उड़ान (टीवी-डी 1) आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में श्रीहरिकोटा के शिखर अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित किया जाएगा। टीवी-डी1 में क्रू ग्राफिक्स को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च करना, इसे पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में टचडाउन के बाद इसे शामिल करना शामिल है।

Mission Gaganyaan:

The TV-D1 test flight is scheduled for

🗓️October 21, 2023

🕛between 7 am and 9 am

