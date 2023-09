आदित्य-एल1 ने ली सेल्फी, क्लिक की पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें: इसरो

नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गुरुवार को कहा कि सूर्य-पृथ्वी एल1 बिंदु के लिए निर्धारित आदित्य-एल1 ने सेल्फी ली और पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें क्लिक कीं। अंतरिक्ष एजेंसी ने तस्वीरें और एक सेल्फी भी साझा की जिसे आदित्य-एल1 ने क्लिक किया था। इसरो ने ट्वीट कर लिखा, "आदित्य-एल1 मिशन: दर्शक! सूर्य-पृथ्वी एल1 बिंदु के लिए नियत आदित्य-एल1, पृथ्वी और चंद्रमा की सेल्फी और तस्वीरें लेता है।"

अंतरिक्ष यान पहले ही पृथ्वी से जुड़े दो कक्षीय युद्धाभ्यास पूरे कर चुका है। 5 सितंबर को, आदित्य-एल1 ने पृथ्वी से जुड़ी दूसरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया था। इससे पहले 3 सितंबर को अंतरिक्ष यान ने देश के पहले सौर मिशन का पहला पृथ्वी-संबंधित पैंतरेबाजी की थी।

अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु L1 की ओर स्थानांतरण कक्षा में स्थापित करने से पहले दो और पृथ्वी-बाउंड कक्षीय प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। लगभग 127 दिनों के बाद आदित्य-एल1 के एल1 बिंदु पर इच्छित कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है।

