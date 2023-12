IPS नीना सिंह सीआईएसएफ की महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं

Highlights नीना सिंह वर्तमान में सीआईएसएफ की विशेष महानिदेशक हैं सिंह को मणिपुर-कैडर अधिकारी के रूप में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में शामिल किया गया था सीआईएसएफ के पास पूरे देश में हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, सरकारी भवनों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है

नई दिल्ली: आईपीएस अधिकारी नीना सिंह ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के महानिदेशक का पदभार संभाला है। नीना सिंह सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं है।

मणिपुर-कैडर के तीन आईपीएस अधिकारियों को बृहस्पतिवार को केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं खुफिया ब्यूरो के अधिकारी राहुल रसगोत्रा को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का प्रभार मिला है। नीना सिंह वर्तमान में सीआईएसएफ की विशेष महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ के पास पूरे देश में हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, सरकारी भवनों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।

सिंह को मणिपुर-कैडर अधिकारी के रूप में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में वह राजस्थान कैडर में चली गईं। वर्ष 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह इस साल 31 अगस्त को शीलवर्धन सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद से सीआईएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं।

कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 जुलाई, 2024 तक यानी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नीना सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वर्ष 1988 बैच के मणिपुर-कैडर के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का महानिदेशक बनाया गया है।

वह पिछले कुछ हफ्तों से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का नेतृत्व करने के अलावा अतिरिक्त प्रभार के रूप में यह पद संभाल रहे हैं। वह 31 दिसंबर, 2024 को अपनी सेवानिवृत्ति तक सीआरपीएफ के प्रमुख बने रहेंगे। मणिपुर कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी रसगोत्रा को आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

आदेश में कहा गया है कि उन्हें 30 सितंबर, 2025 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। गुजरात कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी विवेक श्रीवास्तव अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक होंगे। आदेश में कहा गया है कि उन्हें 30 जून, 2025 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीवास्तव फिलहाल आईबी में विशेष निदेशक हैं।

