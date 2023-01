WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन

Highlights जांच समिति के सदस्यों में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और दो अधिवक्ता शामिल इससे पहले भारतीय पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को पत्र लिखा था चिट्ठी में विनेश फोगट, बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक पुनिया ने हस्ताक्षर

नई दिल्ली: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। आईओए के बयान जारी कर बताया कि जांच समिति के सदस्यों में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और दो अधिवक्ता शामिल हैं।

सहदेव यादव, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष और आईओए द्वारा पूर्व 7-सदस्यीय समिति के सदस्य, एएनआई को बताया कि हम बैठेंगे और सबकी बात सुनेंगे और आरोपों को देखने के बाद निष्पक्ष जांच करेंगे और निष्पक्ष न्याय देने की कोशिश करेंगे। वहीं आर्चर डोला बनर्जी ने बताया कि मुझे अभी मीडिया से पता चला है कि मैं इस समिति (आईओए की सात सदस्यीय समिति) का हिस्सा हूं। चलिए काम शुरू करते हैं और फिर हम कहेंगे कि सही तस्वीर क्या है। हम सुनिश्चित करते हैं कि सच्चाई सबके सामने आएगी।

इससे पहले भारतीय पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को पत्र लिखा था। पत्र, जिस पर विनेश फोगट, बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक पुनिया ने हस्ताक्षर किए थे, ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई युवा पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। पत्र में चार मांगों को भी सूचीबद्ध किया गया है।

मांगों में, पत्र में कहा गया है, "हम आईओए से अनुरोध करते हैं कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए तुरंत एक समिति नियुक्त करें, डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष का इस्तीफा, डब्ल्यूएफआई का विघटन, और कुश्ती संघ को चलाने के लिए पहलवानों के परामर्श से एक नई समिति का गठन किया जाए।"

