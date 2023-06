प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग दिवस पर बना रिकॉर्ड, UN मुख्यालय में योग कार्यक्रम गिनीज बुक में नाम दर्ज

न्यूयॉर्क: विश्व स्तर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशेष योग सत्र ने बुधवार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया।

यह रिकॉर्ड योग करने वाले अधिकांश राष्ट्रीयताओं के लोगों को आकर्षित करने के उपलक्ष्य में बनाया गया है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण को चिह्नित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में एक विशेष योग सत्र का नेतृत्व किया।

पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि न्यूयॉर्क मैं आप सभी को देखकर प्रसन्न हूं और यहां पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मुझे बताया गया है कि आज लगभग हर राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व है। योग का अर्थ है जोड़ना इसलिए आप एक साथ आ रहे हैं।

विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री मोदी ने कहा, "योग भारत से आया है, यह एक बहुत पुरानी परंपरा है। योग कॉपीराइट, पेटेंट और रॉयल्टी भुगतान से मुक्त है। योग आपकी उम्र, लिंग और फिटनेस स्तर के अनुकूल है। योग पोर्टेबल है और है वास्तव में सार्वभौमिक।"

The #InternationalDayofYoga2023 held at the United Nations' Headquarters gets into the Guinness Book of World Records as members from most nationalities participate in the celebration.



Prime Minister Shri @narendramodi Ji's vision made the ancient knowledge of Bharat go global. pic.twitter.com/1dx2Z8klTT