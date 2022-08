Indore Rain: दूसरे को मना करते समय शख्स खुद बह गया तेज बहाव में, पैर फिसलने से उफनते नालों में बही महिला

Highlights भारी बारिश के कारण इंदौर में दो लोग बह गए है जिनका अभी तक कोई पता नहीं मिला है। इससे पहले शहर में कल कुछ कारों के बह जाने की भी खबर सामने आई थी। लगातार दो दिन के बाद आज इंदौर में मौसम साफ है और लोगों को बारिश से राहत मिली है।

Indore Rain:इंदौर में भारी बारिश के बाद अलग-अलग दुर्घटनाओं में 26 वर्षीय महिला समेत दो लोग उफनते नालों में बह गए और दोनों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है।

मामले में बोलते हुए चंदन नगर पुलिस थाने के प्रभारी अभय नेमा ने बताया, "क्षेत्रीय नागरिकों ने हमें बताया है कि जाकिर खान (24) सिरपुर क्षेत्र में उफनते नाले में बुधवार को दोपहर में दुर्घटनावश बह गया, जब वह दूसरों को इस नाले में उतरने से रोक रहा था।" उन्होंने बताया कि गोताखोरों और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की मदद से युवक की तलाश जारी है।

पुलिस के मुताबिक, एक अन्य हादसे में बाणगंगा क्षेत्र में दुर्गा जायसवाल (26) बुधवार रात नाले में बह गई। बाणगंगा थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया,"यह महिला नाले से सटे घर में रहती थी। छत से कचरा फेंकने के दौरान उसका अचानक पैर फिसला और वह नाले में गिर गई।"

उन्होंने बताया कि बारिश के पानी से उफन रहे नाले में महिला की तलाश जारी है।

इस बीच, मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घण्टों के दौरान इंदौर में बारिश का जोर कम हुआ है। शहरवासियों ने मंगलवार देर शाम से जारी भारी बारिश से गुरुवार सुबह बड़ी राहत महसूस की और वे अपेक्षाकृत साफ मौसम में नींद से जागे।

