Indira Gandhi Birth Anniversary: पीएम मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी ने दादी के नाम लिखा स्पेशल नोट

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 105वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और श्रद्धाजंलि अर्पित की। इस मौके पर कई कांग्रेस नेताओं ने भी उन्हें याद किया, जिसके तहत पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने शक्ति स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, "भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धाजंलि।"

On her birth anniversary, tributes to Smt. Indira Gandhi, India’s former Prime Minister.