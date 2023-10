भारत की इंद्री व्हिस्की ने 'विश्व की सर्वश्रेष्ठ व्हिस्की' का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया, दिग्गज ब्रॉण्ड्स को छोड़ा पीछे

Highlights भारतीय व्हिस्की 'इंद्री' ने अपना परचम बुलंद किया 'विश्व की सर्वश्रेष्ठ व्हिस्की' का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया 'इंद्री' भारत के हरियाणा में पिकाडिली डिस्टिलरीज का एक स्थानीय ब्रांड है

नई दिल्ली: दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित व्हिस्की चखने की प्रतियोगिताओं में से एक में भारतीय व्हिस्की 'इंद्री' ने अपना परचम बुलंद किया है। भारतीय व्हिस्की, 'इंद्री' को साल 2023 के 'व्हिस्की ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड्स' में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्हिस्की के खिताब से सम्मानित किया गया है।

'इंद्री' भारत के हरियाणा में पिकाडिली डिस्टिलरीज का एक स्थानीय ब्रांड है। साल 2021 में भारत की पहली ट्रिपल-बैरल सिंगल माल्ट व्हिस्की के रूप में लॉन्च की गई 'इंद्री-ट्रिनी' की ख्याति अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। द संडे गार्जियन के अनुसार, पिछले दो वर्षों में, इंद्री ने 14 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। ये बताता है कि भारतीय व्हिस्की 'इंद्री' ने अपने स्वाद से पूरी दुनिया में व्हिस्की के शौकिनों पर अपनी छाप छोड़ी है।

Indian whiskey, the 'Indri' is awarded as the best whisky in the world at the 2023 Whiskies of the World Awards. pic.twitter.com/2TzTJTF5nZ