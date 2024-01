भारतीय नौसेना ने ईरान के झंडे वाले जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाया, युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा ने तत्काल कार्रवाई की

Highlights ईरान के झंडे वाले एक जहाज की ओर से मिली अपहरण संबंधी सूचना भारतीय नौसैनिक युद्धपोत ने सूचना पर कार्रवाई की जहाज को लुटेरों के चंगुल में जाने से बचा लिया

नई दिल्ली: सोमालिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में तैनात एक भारतीय नौसैनिक युद्धपोत ने ईरान के झंडे वाले एक जहाज की ओर से मिली अपहरण संबंधी सूचना पर कार्रवाई कीऔर जहाज को लुटेरों के चंगुल में जाने से बचा लिया। जहाज में कुछ समुद्री लुटेरे चढ़ गए थे।

नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपहृत जहाज और उसके चालक दल की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, ‘सोमलिया के पूर्वी तटों और अदन की खाड़ी में जलदस्यु रोधी अभियानों के लिए तैनात आईएनएस सुमित्रा ने ईरान के झंडे लगे मछली पकड़ने वाले जहाज ईमान के अपहरण के संबंध में सूचना पर कार्रवाई की। जहाज पर जलदस्यु चढ़ गए थे और चालक दल को बंधक बना लिया गया था।’

Swift response by #IndianNavy's Mission Deployed warship ensures safe release of hijacked vessel & crew.#INSSumitra, on #AntiPiracy ops along East coast of #Somalia & #GulfofAden, responded to a distress message regarding hijacking of an Iranian flagged Fishing Vessel (FV)… pic.twitter.com/AQTkcTJvQo