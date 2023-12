भारतीय नौसेना ने मालवाहक जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाया, अरब सागर में जांबाजी दिखाई

Highlights भारतीय नौसेना ने मालवाहक जहाज को समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंसने से बचा लिया एमवी रुएन के अपहरण से संबंधित संदेश मिलने पर तेजी से प्रतिक्रिया दी अदन की खाड़ी में एंटी पाइरेसी गश्ती पर अपने युद्धपोत को भेज दिया

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना ने अरब सागर में जांबाजी दिखाते हुए एक मालवाहक जहाज को समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंसने से बचा लिया। नौसेना के युद्धपोत और समुद्री गश्ती विमान ने अरब सागर में माल्टा ध्वज वाले जहाज एमवी रुएन के अपहरण से संबंधित संदेश मिलने पर तेजी से प्रतिक्रिया दी। नौसेना का तुरंत की गई कार्रवाई के कारण मालवाहक जहाज को बचा लिया गया।

जैसे ही भारतीय नौसेना को लुटेरों से संबंधित आपात कालीन संदेश मिले, स्थिति पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए, भारतीय नौसेना ने क्षेत्र में निगरानी करने वाले अपने नौसेना समुद्री गश्ती विमान और एमवी रुएन का पता लगाने और सहायता करने के लिए अदन की खाड़ी में एंटी पाइरेसी गश्ती पर अपने युद्धपोत को भेज दिया।

Indian Navy's warship and maritime patrol aircraft responded swiftly to a hijacking incident in the Arabian Sea involving the hijacking of Malta Flagged Vessel MV Ruen



Responding swiftly to the developing situation, Indian Navy diverted its Naval Maritime Patrol aircraft… pic.twitter.com/JECS4Swhr4