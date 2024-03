पनडुब्बी को खोज कर नष्ट करने वाले MH-60R सीहॉक हेलिकॉप्टर को आईएनएस गरुड़ पर तैनात किया जाएगा, 6 मार्च को होगी तैनाती

Highlights MH-60R सीहॉक हेलिकॉप्टर को आईएनएस गरुड़ पर तैनात किया जाएगा पनडुब्बी को खोज कर नष्ट करने में सक्षम है MH-60R 6 मार्च को आईएनएस गरुड़ पर तैनात किया जाएगा

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना 6 मार्च को कोच्चि में हाल ही में बेड़े में शामिल किए गए बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर MH-60R सीहॉक को आईएनएस गरुड़ पर तैनात करेगी। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर ब्लैकहॉक हेलीकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण है। बहुउद्देश्यीय हेलिकॉप्टर MH-60R सीहॉक को आईएनएस गरुड़ पर तैनात करने के कदम को भारत की रक्षा आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है। नौसेना ने बताया है कि सीहॉक्स स्क्वाड्रन को आईएनएएस 334 के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा।

#IndianNavy to commission the newly inducted MH 60R Multi-Role Helicopter on #06Mar 24 at #INSGaruda, @IN_HQSNC.

Designed for Anti-Submarine & Anti-Surface Warfare, SAR, MEDEVAC & Vertical Replenishment, the #Seahawks will enable sustained naval ops over vast #maritime domains. pic.twitter.com/MFUlCV3dqF