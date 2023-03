भारतीय नौसेना ने स्वदेशी साधक और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का किया परीक्षण

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी साधक और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस मिसाइल द्वारा अरब सागर में एक सफल सटीक हमला किया, जो आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। भारतीय नौसेना के एक बयान में इसकी जानकारी दी है। मिसाइल का परीक्षण कोलकाता श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत से किया गया। ब्रह्मोस एयरोस्पेस मिसाइल में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है।

Indian Navy carried out a successful precision strike in the Arabian Sea by ship launched BrahMos missile with DRDO designed Indigenous Seeker and Booster, reinforcing commitment towards AatmaNirbharta: Indian Navy pic.twitter.com/0i5ED0v8Ff