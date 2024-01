भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमालियाई समुद्री लुटेरों से बचाया, युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा ने की कार्रवाई

Highlights भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती के एक और प्रयास को विफल किया 19 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमालियाई समुद्री लुटेरों से बचाया युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा ने की कार्रवाई

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना ने सोमालिया के पूर्वी तट पर समुद्री डकैती के एक और प्रयास को विफल करते हुए मछली पकड़ने वाली नौका अल नईमी और उसके चालक दल के सदस्यों को बचा लिया। मंगलवार, 30 जनवरी को भारतीय नौसेना की तरफ से ये जानकारी दी गई। बचाए गए सदस्यों में 19 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। नौसेना के कमांडोज ने 11 सोमालीयाई समुद्री डाकुओं को भी गिरफ्तार किया।

गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा ने सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की। भारतीय नौसेना ने कहा कि उसके युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा ने संकटग्रस्त जहाज को रोका और कार्रवाई की। मछली पकड़ने वाली नौका अल नईमी पर समुद्री डाकू सवार हो गए थे और चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया था।

#INSSumitra Carries out 2nd Successful #AntiPiracy Ops – Rescuing 19 Crew members & Vessel from Somali Pirates.

Having thwarted the Piracy attempt on FV Iman, the warship has carried out another successful anti-piracy ops off the East Coast of Somalia, rescuing Fishing Vessel Al… https://t.co/QZz9bCihaUpic.twitter.com/6AonHw51KX