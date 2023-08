भारतीय सेना में ब्रिगेडियर और ऊपर के रैंक वाले अधिकारियों को होगी एक जैसी वर्दी, जानें क्या है वजह?

Highlights सेना के ब्रिगेडियर और ऊपर के रैंक अधिकारियों की ड्रेस हुई एक भारतीय सेना ने सभी अधिकारियों की एक सामान वर्दी जारी करने का फैसला किया है जवानों के बीच निष्पक्ष और न्यायसंगत संगठन की पहचान के लिए लिया गया फैसला

नई दिल्ली: भारतीय सेना ने मंगलवार को एक जानकारी साझा करते हुए बताया कि ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक वाले अधिकारियों के लिए एक ही वर्दी होगी।

भारतीय सेना ने बताया कि यह कदम एक निष्पक्ष और न्यायसंगत संगठन के रूप में आम पहचान और भारतीय सेना के चरित्र को मजबूत करेगा।

हाल ही में संपन्न सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान विस्तृत विचार-विमर्श और सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि फ्लैग रैंक (ब्रिगेडियर और उससे ऊपर) के वरिष्ठ अधिकारियों के हेडगियर, शोल्डर रैंक बैज, गोरगेट पैच, बेल्ट और जूते अब सामान्य और मानकीकृत होंगे। ध्वज-रैंक अधिकारी अब कोई डोरी नहीं पहनेंगे।

अधिकारियों ने कहा कि यह कदम रेजिमेंटों की सीमाओं से परे वरिष्ठ नेतृत्व के बीच सेवा मामलों में आम पहचान और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के अधिकारी वे होते हैं जो पहले से ही इकाइयों और बटालियनों की कमान संभाल चुके होते हैं और ज्यादातर मुख्यालय या प्रतिष्ठानों में तैनात होते हैं जहां सभी हथियारों और सेवाओं के अधिकारी एक साथ काम करते हैं।

Indian Army implements common uniform for Brigadier and above ranks



Read @ANI Story | https://t.co/CV2ANkBXSe#Indianarmy#combatuniform#ArmyCommandersConferencepic.twitter.com/Rv9QMNiWT0