2025 तक 'उड़ते ताबूत' मिग-21 की उड़ानों पर पूरी तरह रोक लग जाएगी, एलसीए मार्क 1ए लेंगे जगह

नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बताया है कि 2025 तक मिग-21 लड़ाकू विमानों की उड़ानों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने बताया मिग-21 लड़ाकू विमानों की जगह भारत के स्वदेशी विमान तेजस लेंगे।

वायु सेना प्रमुख ने कहा कि 83 एलसीए मार्क 1ए के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अब 97 अतिरिक्त विमानों के साथ उस अनुबंध को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इससे वायुसेना में कुल 180 एलसीए मार्क 1ए हो जाएंगे। 2025 तक मिग-21 के स्कवाड्रन को एलसीए मार्क 1ए से बदल दिया जाएगा।

वीआर चौधरी ने बताया कि एक या दो महीने बाद एलसीए मार्क 1ए के दूसरे स्क्वाड्रन को भी सक्रिय कर दिया जाएगा। अगले साल किसी समय तीसरे को भी नंबर-प्लेटेड कर दिया जाएगा। एलसीए मार्क 1ए के शामिल होने से इन निवर्तमान मिग-21 की कमी पूरी हो जाएगी।

