India vs Pakistan, Asian Champions Trophy 2024: 4 मैच, 19 गोल और 4 जीत, शीर्ष पर टीम इंडिया, अब पाकिस्तान को धोने की बारी!, जानें कब और कहां देखें लाइव मैच

Highlights India vs Pakistan, Asian Champions Trophy 2024: भारत ने पहले मैच में मेजबान चीन को 3-0 से हराया। India vs Pakistan, Asian Champions Trophy 2024: तीसरे मैच में मलेशिया को 8-1 से हराया। India vs Pakistan, Asian Champions Trophy 2024: कोरिया के खिलाफ 3-1 से जीत हासिल की।

India vs Pakistan, Asian Champions Trophy 2024: हीरो एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी के बहु प्रतीक्षित मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और भारत के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम 4 मैच खेलकर 4 जीत के साथ पहले पायदान पर है। पाकिस्तान की टीम दूसरे स्थान पर है। भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के अपने आखिरी ग्रुप चरण मैच में 14 सितंबर को चीन के हुलुनबुइर में मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा। गत चैंपियन ने टूर्नामेंट को पसंदीदा के रूप में खेला है और प्रत्येक मैच जीता है। भारत ने पहले मैच में मेजबान चीन को 3-0 से हराया, दूसरे मैच में जापान को 5-1 से हराया, तीसरे मैच में मलेशिया को 8-1 से हराया और पिछले मैच में कोरिया के खिलाफ 3-1 से जीत हासिल की। भारत टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जगह पक्की करने वाली पहली टीम थी।

India vs Pakistan, Asian Champions Trophy 2024: भारत बनाम पाकिस्तान आमने-सामने (2013 से)-

भारत-16

ड्रा- 4

पाकिस्तान- 5।

दूसरी ओर महान फॉरवर्ड ताहिर जमां के मार्गदर्शन में खेल रही पाकिस्तानी टीम ने मलेशिया और कोरिया से 2 . 2 से ड्रॉ खेला। जापान को 2 . 1 और चीन को 5 . 1 से हराया। पाकिस्तान इस अभियान में लचीला रहा है। भारत का पलड़ा भारी है। हांगझोउ खेलों में पिछले साल भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया था। चेन्नई में एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पर 4-0 से जीत दर्ज की थी।

India vs Pakistan, Asian Champions Trophy 2024: भारत बनाम पाकिस्तान-

आखिरी बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से कब हुआ था? पिछली बार जब भारत का सामना पाकिस्तान से हुआ था, तो एशियाई खेलों में पूल ए मैच में अंतिम चैंपियन ने मेन इन ग्रीन को 10-2 से हराया था। यह पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत थी। पहली बार 'मेन इन ब्लू' ने अब तक हुए 180 मुकाबलों में सात से अधिक गोल किए हैं।

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत आखिरी बार पाकिस्तान से कब खेला था? चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया।

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारत का पाकिस्तान से कब मुकाबला होगा? एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में 14 सितंबर को दोपहर 1:15 बजे IST पर भारत का सामना पाकिस्तान से होगा।

India vs Pakistan, Asian Champions Trophy 2024: लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी-

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला कहां देखें? एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 और टेन 1 एचडी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। मैच को SonyLIV ऐप पर लाइवस्ट्रीम किया जा सकता है।

जकार्ता में 2022 एशिया कप में युवा भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 1-1 से ड्रॉ पर रोका, जबकि 2021 एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी ढाका में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर कांस्य पदक जीता था। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक का शानदार फॉर्म बरकरार रखा है और वह पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर काफी उत्साहित हैं।

हरमनप्रीत ने कहा ,‘मैं अपने जूनियर दिनों से पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के खिलाफ खेलता आया हूं। मेरा उनसे अच्छा संबंध है और वे भाई जैसे हैं। मैदान पर हालांकि किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जज्बात पर काबू रखना होता है।’ उन्होंने कहा ,‘विश्व हॉकी में भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता का कोई मुकाबला नहीं है। मुझे यकीन है कि दुनिया भर में हॉकीप्रेमियों को इस मैच का इंतजार होगा।’

मैच में पिछले परिणाम मायने नहीं रखेंगे। पाकिस्तान मजबूत टीम है और किसी भी समय मैच में वापसी का दम रखती है। पाकिस्तान के कप्तान अम्माद बट ने कहा ,‘भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक चैम्पियन की तरह खेला है। हमने भी मैच दर मैच प्रदर्शन में सुधार किया है और अनुशासित हॉकी खेली है। प्रदर्शन को बरकरार रखेंगे।’ अन्य मैचों में मलेशिया का सामना कोरिया से और चीन की टक्कर जापान से होगी।

