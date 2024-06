इंडिया टीवी ने कांग्रेस की रागिनी नायक के खिलाफ दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, रजत शर्मा पर लगे आरोप को बताया बेबुनियाद

Highlights इंडिया टीवी ने कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के आरोप को सिरे से खारिज किया उन्होंने रजत शर्मा पर लगाया था ऑन ईयर कार्यक्रम में उन्हें गाली देने का आरोप न्यूज चैनल ने रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को कानूनी परिणामों की चेतावनी दी

नई दिल्ली: इंडिया टीवी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को कानूनी परिणामों की चेतावनी दी है, क्योंकि नायक ने समाचार चैनल के वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा पर ऑन एयर मौखिक रूप से अपशब्द कहने का आरोप लगाया है। सोमवार देर रात नायक ने एक्स को इंडिया टीवी पर शर्मा के साथ अपनी बहस का एक वीडियो क्लिप साझा किया और आरोप लगाया कि शर्मा ने उनके खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया।

नायक के आरोपों का जवाब देते हुए इंडिया टीवी की कानूनी प्रमुख रितिका तलवार ने एक बयान में कहा कि शर्मा अपने "ऑन एयर और ऑफ एयर दोनों जगह सभ्य व्यवहार" के लिए जाने जाते हैं और टेलीविजन दर्शक "दुनिया भर में उनकी विनम्र और सौम्य एंकरिंग शैली की सराहना करते हैं"। तलवार ने आगे नायक के आरोपों को "बिल्कुल झूठा और बिना किसी आधार और बुनियाद के" बताया।

तलवार के बयान में कहा गया है, "वे दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक हैं और स्पष्ट रूप से फर्जी खबरें हैं। आपने एक उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाकर सार्वजनिक शालीनता की सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है। हम इस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए कानूनी सलाह ले रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हमें पता चला है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव देकर और एक बार फिर से वही निराधार, झूठी और अपमानजनक खबर फैलाकर इस अकल्पनीय स्थिति को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको चेतावनी देते हैं कि आपको इससे दूर रहना चाहिए। हम दोहराते हैं कि शर्मा ने कभी भी निजी या सार्वजनिक जीवन में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। आपके द्वारा गैर-मौजूद और काल्पनिक बातों से निकाले गए निष्कर्ष अपने आप में अपमानजनक हैं। हम आगे की कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।"

