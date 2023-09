INDIA Mumbai meet: 30 सितंबर तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देंगे, पटना, बेंगलुरु के बाद मुंबई में ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक, मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, जानें बड़ी बातें

Highlights आगामी लोकसभा चुनाव जहां तक ​​संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। लेन-देन की सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जल्द से जल्द सार्वजनिक रैलियां आयोजित करने का संकल्प लेते हैं।

INDIA Mumbai meet: ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में कई फैसले लिए गए। 13 सदस्यीय समिति सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी, सीट बंटवारे पर काम शुरू करेगी। ‘इंडिया’ गठबंधन की समन्वय समिति 30 सितंबर तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देगी।

Seat sharing to be finalised by September 30 by INDIA bloc coordination committee: Sources — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

PHOTO | INDIA alliance parties to hold a press conference at Grand Hyatt, Mumbai shortly.



(Source: Third Party)#INDIAAllianceMeetingpic.twitter.com/Mo7TnMy4Sk — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सदस्य दल विभिन्न भाषाओं में 'जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया' विषय पर अपनी संचार रणनीतियों और प्रचार अभियानों का समन्वय करेंगे। विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) ने शुक्रवार को संकल्प लिया कि वे अगला लोकसभा जहां तक संभव होगा मिलकर लड़ेंगे तथा सीटों के तालमेल पर तत्काल काम शुरू किया जाएगा।

We will hold rallies at earliest in different parts of country on issues of public concern: INDIA bloc resolution at Mumbai meet — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

गठबंधन की बैठक में पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सीट बंटवारे का काम ‘इस हाथ दे, उस हाथ ले’ की सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘हम ‘इंडिया’ के घटक दल आगामी लोकसभा चुनाव जहां तक ​​संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं।

INDIA parties to coordinate their communications strategies, campaigns on 'Judega Bharat, Jeetega India' theme in different languages — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

विभिन्न राज्यों में सीट-बंटवारे का काम तुरंत शुरू होगा और लेन-देन की सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाए।’’ विपक्षी दलों ने जल्द ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर जनसभाएं आयोजित करने का भी संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम सार्वजनिक चिंता और महत्व के मुद्दों पर देश के विभिन्न हिस्सों में जल्द से जल्द सार्वजनिक रैलियां आयोजित करने का संकल्प लेते हैं।’’

INDIA alliance announces resolution to contest the upcoming Lok Sabha elections jointly. pic.twitter.com/fdRqNYq4CU — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2023

Web Title: INDIA Mumbai meet campaigns 'Judega Bharat, Jeetega India' theme Seat-sharing arrangements September 30 by coordination committee