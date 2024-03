INDIA Bloc Maha Rally: 'मोदी के खिलाफ हल्ला बोल', इंडिया गठबंधन की 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली

Highlights इंडिया गठबंधन के नेता रामलीला मैदान में करेंगे महारैली 31 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू होगी महारैली कांग्रे-आप नेताओं ने दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस

INDIA Bloc Maha Rally: दिल्ली की रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया गठबंधन के नेता एक महारैली में शामिल होंगे। इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री व आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने दी। दिल्ली में रविवार को इस बाबत इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई।

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उससे देश भर के वे सभी लोग जो संविधान से प्यार करते हैं और संविधान का सम्मान करते हैं, उनके दिलों में आक्रोश है। यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बारे में नहीं है बल्कि पूरे विपक्ष को एक-एक करके खत्म करने के लिए पीएम मोदी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, विधायकों को खरीद रहे हैं। या तो विधायकों को पैसे से खरीदा जा रहा है या फिर उन्हें भाजपा में शामिल होने की धमकी दी जा रही है। जो लोग बिकने, झुकने को तैयार नहीं हैं, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं।

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक जगह है। देश के बड़े-बड़े आंदोलन रामलीला मैदान में हुए। आम आदमी पार्टी का उदय रामलीला मैदान से हुआ है। महा रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और देश को विश्व को संदेश देंगे।

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि इंडिया गठबंधन 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन कर रही है। यह अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। विपक्ष को एकतरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है।

महारैली पर दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि यह महारैली कोई राजनीतिक रैली नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। हम आप के साथ गठबंधन में हैं। 31 मार्च को लोकतंत्र बचाने के लिए रैली है। हम केंद्र के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे।

