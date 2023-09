INDIA Alliance: विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने 13 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया, ये लोग शामिल, देखें लिस्ट

Highlights उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी इंडिया ब्लॉक समन्वय पैनल का हिस्सा हैं। आगामी लोकसभा चुनाव जहां तक ​​संभव हो मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।

INDIA Alliance: विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के नेता अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुकाबला करने के लिहाज से ठोस खाका तैयार कर लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में होने की उम्मीद है।

विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने 13 सदस्यीय समन्वय समिति को अंतिम रूप दिया है। केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन, संजय राउत, राघव चड्ढा, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती इंडिया ब्लॉक समन्वय समिति में हैं।

मुंबई में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। हम लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। सूत्रों का कहना है कि 13 सदस्यीय समिति सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी, सीट बंटवारे पर काम शुरू करेगी। ‘इंडिया’ गठबंधन की समन्वय समिति 30 सितंबर तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देगी।

‘इंडिया’ गठबंधनः 13 सदस्यीय समन्वय समिति-

1ः के.सी. वेणुगोपाल (कांग्रेस)

2ः शरद पवार (एनसीपी)

3ः एम.के. स्टालिन (डीएमके)

4ः तेजस्वी यादव (राजद)

5ः अभिषेक बनर्जी (टीएमसी)

6ः हेमंत सोरेन (जेएमएम)

7ः संजय राउत ( शिवसेना (यूबीटी)

8ः राघव चड्ढा (आप)

9ः डी. राजा ( भाकपा)

10ः उमर अब्दुल्ला (एनसी)

11ः महबूबा मुफ्ती (पीडीपी)

12ः जावेद खान (सपा)

13ः राजीव रंजन सिंह ( जदयू)।

विपक्षी गठबंधन की यह तीसरी बैठक है। पहली बैठक जून में पटना में, जबकि दूसरी बैठक जुलाई में बेंगलुरु में हुई थी, जहां इसे ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) नाम दिया गया। गठबंधन का एक लोगो भी जारी किया गया।

"We, the INDIA parties, hereby resolve to contest the forthcoming Lok Sabha elections together as far as possible. Seat-sharing arrangements in different states will be initiated immediately and concluded at the earliest in a collaborative spirit of give-and-take," reads the… pic.twitter.com/sfpmuqYVfC