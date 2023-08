Independence Day 2023: आजादी के संघर्ष को बयां करती ये किताबें जरूर पढ़े, इनमें छुपा है भारत का इतिहास

Independence Day 2023: देश को आजाद हुए पूरे 76 साल हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को जश्न मनाने के लिए हर भारतवासी अभी से तैयारियां कर रहा है। जिसे 15 अगस्त के दिन बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाएगा।

यह उस ऐतिहासिक अवसर को दर्शाता है जब भारत ने ब्रिटिशों के अधीन दो सौ वर्षों के दमन के बाद औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता हासिल की।

हालाँकि, कई छात्रों को शायद यह अंदाज़ा नहीं होगा कि चीजें हमारे पक्ष में कैसे बदल गईं और अंग्रेजों को भारत से उपनिवेश खत्म करने के लिए कैसे मजबूर होना पड़ा।

इस बेहद खास दिन के करीब आने पर, आइए यह जानने के लिए एक अच्छी किताब लें कि हमारे देश ने इतनी उल्लेखनीय उपलब्धि कैसे हासिल की। हमारे इस लेख में आपको उन पांच किताबों के बारे में बताया गया है जिन्हें पढ़कर आप देश के इतिहास को जान और करीब से जान सकते हैं...

1- Partition of india: Why 1947? (भारत का विभाजन: 1947 क्यों?)

वर्ष 1947 दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता के परिणामस्वरूप दो संप्रभु राज्यों का गठन हुआ: भारत और पाकिस्तान। समय और कारण विभाजन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी कौशिक रॉय की इस पुस्तक में जांच की गई है।

पुस्तक प्रमुख बहसों और समय के साथ वे कैसे विकसित हुई हैं, इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह खंड उन घटनाओं के मूल्यांकन के साथ समाप्त होता है जिनके कारण 1947 में विभाजन योजना को मंजूरी मिली।

2- A Republic in the Making: India in the 1950s (बन रहा एक गणतंत्र: 1950 के दशक में भारत)

ज्ञानेश कुदैस्या की 'ए रिपब्लिक इन द मेकिंग' आजादी के बाद के वर्षों में भारत के अनिश्चित रास्ते की पड़ताल करती है। यह इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता से जूझते हुए खुद को एक मजबूत, लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए भारत ने उन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण तरीकों से कैसे बदलाव किया।

3- Indian Democracy (भारतीय लोकतंत्र)

सुहास पल्शिकर की पुस्तक भारत के लोकतंत्र को "प्रगति पर कार्य" के रूप में संदर्भित करती है। यह भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय विरोधाभासों पर प्रकाश डालती है। पुस्तक लोकतंत्र और हाल की चुनौतियों का दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करती है।

4- The Partition of India (भारत का विभाजन)

हैमंती रॉय की किताब तीन पहलुओं पर केंद्रित है, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच 'सभ्यताओं का टकराव' पूर्व निर्धारित नहीं था, विभाजन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जो 1947 तक सीमित होने के बजाय एक दशक से अधिक समय तक चली और इसके लिए कोई एकल रूपरेखा नहीं है।

बंगाल और पंजाब में विस्थापन, पुनर्वास, प्रवासन और हिंसा को समझना। यह पुस्तक हिंसा, कार्य-कारण, हानि और साथ ही राष्ट्र-निर्माण की प्रासंगिक पृष्ठभूमि को एक साथ बुनती है।

5- Roads to Freedom: Prisoners in Colonial India (आजादी की राहें: औपनिवेशिक भारत में कैदी)

इस पुस्तक में औपनिवेशिक भारत की जेलों और कैदियों के इतिहास की जाँच की गई है। मुशीरुल हसन का प्रकाशन कैदियों के जीवन के अनुभवों पर केंद्रित है।

यह 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान राजनीति, विरोध और प्रतिरोध की अवधारणाओं की जांच करता है। यह पुस्तक विभिन्न स्रोतों पर आधारित है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के रिकॉर्ड, देशी समाचार पत्रों की रिपोर्ट, संस्मरण और बहुत कुछ शामिल हैं।

Web Title: Independence Day 2023 Must read these books describing the struggle for independence the history of India is hidden in them