मोनसन मावुंकल धोखाधड़ी मामले में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के. सुधाकरन गिरफ्तारी के बाद हुए रिहा

कोच्चि: केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के. सुधाकरन को केरल पुलिस की अपराध शाखा ने मोनसन मावुंकल फर्जी एंटीक डील धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने सात घंटे की पूछताछ के बाद सुधाकरन को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उन्हें अग्रिम जमानत के चलते रिहा कर दिया गया।

बता दें कि यह विवादास्पद मामला 23 सितंबर, 2021 को दर्ज किया गया था, जब छह लोगों के एक समूह ने शिकायत दर्ज की थी कि स्वयंभू एंटीक डीलर और प्रभावशाली व्यक्ति मावुंकल ने उनसे 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

मावुंकल ने कथित तौर पर शिकायतकर्ताओं से यह दावा करके पैसे लिए कि खाड़ी में एक शाही परिवार को प्राचीन वस्तुएं बेचकर उन्होंने जो 2.62 लाख करोड़ रुपये कमाए थे, उन्हें केंद्र सरकार ने रोक दिया है और इसे जारी कराने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि जब उन्होंने डीलर को पैसे सौंपे तो सुधाकरन मौजूद थे। बाद में, एंटीक डीलर के साथ सुधाकरन की तस्वीरें भी सार्वजनिक डोमेन में सामने आईं।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, कोच्चि के कलूर में मावुंकल के घर पर हुई एक बैठक के दौरान, सुधाकरन ने दिल्ली में मुद्दों को हल करने का वादा किया और उस वादे के आधार पर, उन्होंने मावुंकल को पैसे सौंप दिए। शिकायतकर्ताओं में से एक अनूप ने क्राइम ब्रांच को बताया कि उसने सुधाकरन की मौजूदगी में मोनसन को 25 लाख रुपये दिए थे।

अपने प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ट्वीट किया, "केरल के सीएम पिनाराई विजयन की पुलिस द्वारा केपीसीसी के अध्यक्ष के.सुधाकरन को गिरफ्तार करने का हताश प्रयास निंदनीय है।"

Kochi | Kerala Police Crime Branch has recorded the arrest of Kerala Pradesh Congress President K Sudhakaran in an alleged fraud case related to fake antique dealer Monson Mavunkal.



