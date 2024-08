Heavy Rain forecast: अगले 5 दिनों के लिए मुंबई, रायगढ़, ठाणे में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ में आज और कल के लिए बहुत भारी बारिश का ‘रेड अलर्ट’ जारी किया। साथ ही पालघर, ठाणे, रत्नागिरी के लिए ‘ऑरेंज’ अलर्ट भी जारी किया। मुंबई के लिए मौसम एजेंसी ने 26 अगस्त तक ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है।

मुंबई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वित्तीय राजधानी और उसके उपनगरों में अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, आरएमसी ने कहा कि कभी-कभी 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएँ चल सकती हैं, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

इसने एक्स पर लिखा, “अगले 24 घंटों के लिए मुंबई शहर और उपनगरों के लिए स्थानीय पूर्वानुमान। शहर और उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना के साथ आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कभी-कभी 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।”

IMD issues a red alert for Raigad. An Orange alert has been issued for Palghar , Thane, Ratnagiri and a Yellow alert issued for Mumbai

Local forecast for Mumbai city and suburbs for the next 24 hours.

Generally cloudy sky with possibility of heavy to very heavy rain in city and suburbs. Occasional gusty winds reaching 30-40 kmph very likely.

Maximum and minimum temperatures will be around 30°C and 25°C.