Maharashtra Elections 2024: 'एक हैं तो सेफ हैं', धुले रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस की राजनीति के खिलाफ दी चेतावनी

Maharashtra Elections 2024: महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के धुले में एक सार्वजनिक रैली के दौरान एससी, एसटी और ओबीसी की एकता के खिलाफ कथित तौर पर साजिश रचने के लिए कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस उन्हें आपस में लड़ाने की खतरनाक योजना बना रही है, उन्होंने कहा कि केवल उनकी एकता ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है: वह एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों की एकता को तोड़ना चाहती है...इसलिए मैं कहता हूं, 'एक है तो सेफ हैं।'

पीएम मोदी ने कहा, "मुझे बताएं कि अगर आदिवासी एक साथ रहेंगे तो क्या उनकी ताकत नहीं बढ़ेगी? अलग-अलग जातियों में विभाजित होने से वे कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हम एक हैं तो सेफ हैं। हमें कांग्रेस के खतरनाक खेल को हराने के लिए एक साथ रहना होगा और विकास के पथ पर आगे बढ़ना होगा।"

पीएम मोदी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास अघाड़ी एक ऐसी गाड़ी है, जिसमें न पहिए हैं, न ब्रेक, और वहां ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए मारामारी है। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि केवल भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन ही महाराष्ट्र का तेजी से विकास सुनिश्चित कर सकता है।

पीएम मोदी ने कहा, "आप सभी महाराष्ट्र के साथ मेरे जुड़ाव को जानते हैं।" उत्तर महाराष्ट्र के धुले जिले में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "हम लोगों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन कुछ लोग लोगों को लूटने के लिए राजनीति में हैं।" पीएम मोदी ने कहा कि जब भी उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से कुछ मांगा है, तो लोगों ने उन्हें पूरे दिल से अपना आशीर्वाद दिया है।

पीएम मोदी ने कहा, "मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछले ढाई साल में महाराष्ट्र के विकास ने जो गति पकड़ी है, उसे रुकने नहीं दिया जाएगा।" प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ही महाराष्ट्र को वह सुशासन दे सकती है जिसकी जरूरत है।

