WATCH: अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो मैं जितेंद्र आव्हाड का वध करूंगा, एनसीपी नेता के श्रीराम को मांसाहारी बताने पर अयोध्या के परमहंस आचार्य की धमकी

Highlights शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने प्रभु श्रीराम को मांसाहारी बताया है हालांकि उन्होंने अपने इस बयान को लेकर खेद व्यक्त किया है लेकिन फिर भी वह अपने विवादित बयान पर कायम है

अयोध्या: एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड प्रभु राम पर दिए अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में है। आव्हाड ने प्रभु श्रीराम को मांसाहारी बताया है। उनके विवादित बयान पर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या के तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत् गुरु परमहंस आचार्य ने आव्हाड का वध करने तक की धमकी दी है।

गुरुवार को उन्होंने कहा है, "जितेंद्र आव्हाड द्वारा दिया गया बयान अपमानजनक है और भगवान राम भक्तों की भावना को ठेस पहुंचाता है... मैं महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वे इस पर कार्रवाई करें। भगवान राम के बारे में गलत बोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई...अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो मैं जितेंद्र आव्हाड का वध करूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं।'

#WATCH | Ayodhya, UP: On NCP Sharad Pawar faction leader Jitendra Awhad's statement, Ayodhya Seer Paramhans Acharya says, "The statement given by Jitendra Awhad is contemptuous and hurts the sentiment of Lord Ram devotees...I would urge Maharashtra and the central government to… pic.twitter.com/nfweYJGbBQ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 4, 2024

उधर, महाराष्ट्र के भाजपा विधायक राम कदम ने एनसीपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राम कदम ने कहा, "उनकी मानसिकता राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। वोट बटोरने के लिए वे हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। यह तथ्य कि राम मंदिर बनाया गया है, घमंडी गठबंधन को रास नहीं आ रहा है।"

Mumbai | BJP leader Ram Kadam to file a police complaint against NCP -Sharad Pawar faction leader Jitendra Awhad for his statement about Lord Ram being a "non-vegetarian"



"Their mindset is to hurt the sentiments of the Ram bhakts. They can't make fun of the Hindu religion to… pic.twitter.com/1SUUXUZMwF — ANI (@ANI) January 4, 2024

आव्हाड की टिप्पणी राम कदम द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या अभिषेक समारोह के दिन शराब और मांस पर एक दिन के प्रतिबंध के लिए महाराष्ट्र सरकार से आग्रह करने के एक दिन बाद आई है। उन्होंने कहा था, "राम हमारे हैं। राम बहुजनों के हैं। शिकार करके खाने वाले राम हमारे हैं।" आव्हाड ने बुधवार को महाराष्ट्र के शिरडी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हम बहुजनों से हैं। उन्होंने कहा, "जब आप लोग हम सभी को शाकाहारी बनाने के लिए जाते हैं, तो हम राम के आदर्शों का पालन करते हैं और आज हम मटन खाते हैं। यह राम का आदर्श है। राम शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी थे।"

वहीं भगवान राम पर अपनी "मांसाहारी" टिप्पणी पर एनसीपी-शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अव्हाड ने कहा, "मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था।" हालांकि वह अपने बयान को लेकर कायम हैं और उन्होंने मीडिया के सामने साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने बयान का समर्थन करने के लिए वाल्मीकि रामायण के अयोध्यकाण्ड का जिक्र किया।

#WATCH | On his "non-vegetarian" comment on Lord Ram, NCP-Sharad Pawar faction leader Jitendra Awhad says, "I express regret. I did not want to hurt anyone's sentiments." pic.twitter.com/wFIAXQXAKb — ANI (@ANI) January 4, 2024

