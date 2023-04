छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुआ आईईडी ब्लास्ट, 10 जवान और एक ड्राइवर की हुई मौत, गृह मंत्री ने मदद का दिया आश्वासन

Highlights छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 10 जवान और ड्राइवर की मौत हुई है। हादसे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट में 10 जवान और एक ड्राइवर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये जवान अपने साथियों को लेकर वापस आ रहे थे तभी रास्ते में यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार, इस हादसे में एक नागरिक की भी जान गई है। यह मामला अरनपुर थाना क्षेत्र का है और घटनास्थल पर बचाव कार्य को पहुंचाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट में सुरक्षाबल के 10 जवान और एक वाहन चालक की मौत हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया है।

Chhattisgarh | IED attack on a vehicle carrying DRG (District Reserve Guard) personnel near Aranpur in Dantewada district. The IED was planted by naxals. pic.twitter.com/3q2I8aSuKw