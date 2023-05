राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त, कम से कम दो आम नागरिकों की मौत, पायलट सुरक्षित

Highlights भारतीय वायुसेना का मिग-21 लड़ाकू विमान राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। पायलट सुरक्षित है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

जयपुर: भारतीय वायुसेना का लड़ाकू मिग 21 विमान सोमवार को सुबह हनुमानगढ़ जिले के एक गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों के अनुसार, विमान के पायलट सुरक्षित हैं लेकिन हादसे में कम से कम दो महिलाओं की मौत हो गई। हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर रुक्मणि रियार ने बताया क‍ि भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान डबली इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि पायलट सुरक्षित हैं।

#WATCH | Indian Air Force MiG-21 fighter aircraft crashed near Hanumangarh in Rajasthan. The aircraft had taken off from Suratgarh. The pilot is safe. More details awaited: IAF Sources pic.twitter.com/0WOwoU5ASi