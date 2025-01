'तेरेको इतना मारूंगा...': आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने टीवी न्यूज रिपोर्टर को बेशर्मी से धमकाया, VIDEO

Highlights बेटे की बदसलूकी पर रिपोर्टर ने आप उम्मीदवार से पूछा था सवाल आप विधायक ने न केवल अपने बेटे का बचाव किया बल्कि रिपोर्टर को धमकी भी दी वीडियो के अंत में उन्हें रिपोर्टर को धमकाते हुए सुना जा सकता है, "तेरेको इतना मारूंगा, चला जा यहां से"

Viral Video: आम आदमी पार्टी (आप) के ओखला निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान उस समय अपना आपा खो बैठे जब एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर ने उनके बेटे द्वारा एक पुलिसकर्मी के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में उनसे सवाल किया। आप विधायक ने न केवल अपने बेटे का बचाव किया बल्कि रिपोर्टर को धमकी भी दी कि अगर वह नहीं हटा तो वह उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे।

रिपब्लिक टीवी द्वारा साझा की गई घटना का एक वीडियो दिखाता है कि रिपोर्टर आप विधायक के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह चुनाव प्रचार के दौरान कल की घटना पर शर्मिंदा हैं। अपने समर्थकों से घिरे अमानतुल्लाह खान रिपोर्टर के सीधे सवाल से अचंभित हो गए और उन्होंने जवाब दिया, "क्या एक अच्छे इंसान को शर्म आनी चाहिए?"

आप विधायक ने अपना आपा खोते हुए संवाददाता से पूछा कि वह किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं और कहा, "क्या आपके पास किसी से बात करने के लिए कोई मामला है?" इसके बाद उन्होंने रिपोर्टर को वहां से चले जाने को कहा। अमानतुल्लाह खान के समर्थकों को रिपोर्टर को विधायक से दूर धकेलते हुए देखा गया।

हाथापाई होते देख खान ने बीच-बचाव किया और अपने एक समर्थक को थप्पड़ भी मारा। इसके बाद उन्होंने स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) पर अपने बेटे का वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे वायरल करने का आरोप लगाया और चैनल को भाजपा का चैनल करार दिया। वीडियो के अंत में उन्हें रिपोर्टर को धमकाते हुए सुना जा सकता है, "तेरेको इतना मारूंगा, चला जा यहां से"।

#BREAKING | AAP MLA Amanatullah Khan loses cool, threatens Republic reporter for confronting him after son allegedly misbehaves with cops



