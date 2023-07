Delhi Metro: 3 घंटे के भीतर दोबार बदला गया हुड्डा सिटी सेंटर का नाम, जानिए अब क्या रखा गया

Highlights स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर किया गया डीएमआरसी ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी दिल्ली मेट्रो की पीली लाइन हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन को समयपुर बादली स्टेशन से जोड़ती है

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के नाम में एक और बदलाव किया है और अब मेट्रो स्टेशन का नया नाम 'मिलेनियम सिटी सेंटर' है। विशेष रूप से, केवल 3 घंटों में यह दूसरा बदलाव है। इससे पहले मेट्रो प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि स्टेशन का नाम बदलकर 'गुरुग्राम सिटी सेंटर' रखा जाएगा।

डीएमआरसी ने एक ट्वीट में कहा, "येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के संबंध में पहले की घोषणा में आंशिक संशोधन करते हुए, अब सक्षम अधिकारियों द्वारा स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर करने का निर्णय लिया गया है।"

In partial modification of the earlier announcement regarding the renaming of the HUDA City Centre Metro station on Yellow Line, it has now been decided by competent authorities to rename the station as Millennium City Centre.