Watch: अमृतपाल सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब पुलिस को ऐसे दिया झांसा, वीडियो देखें

Highlights CCTV फुटेज में अमृतपाल सिंह एक ब्रेजा एसयूवी से बाहर निकलते दिख रहा है उसके बगल में दो मोटरसाइकिल सवार दिखाई दे रहे हैं वीडियो में दिखाया गया है कि अमृतपाल सिंह दो में से एक बाइक पर सवार होता है और निकल जाता है

चंडीगढ़: खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंहपंजाब पुलिस की गिरफ्तारी से लगातार बच रहा है। पुलिस ने 'वारिस पंजाब दे' प्रमुख को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तलाशी शुरू कर दी है और अन्य राज्यों से भी मदद ले रही है।

मंगलवार को पंजाब पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) सुखचैन सिंह गिल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने घटनाओं का पूरा क्रम बताया कि कैसे खालिस्तानी उपदेशक ने पुलिस को चकमा दे दिया। अब कई सीसीटीवी वीडियो पुलिस के दावे की पुष्टि करते हुए सामने आए हैं।

CCTV फुटेज में अमृतपाल सिंह एक ब्रेजा एसयूवी से बाहर निकलते दिख रहा है, जिस कार में वह यात्रा कर रहा था, उसके बगल में दो मोटरसाइकिल सवार दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि अमृतपाल सिंह दो में से एक बाइक पर सवार होता है। दोनों बाइक तुरंत वहां से निकल जाती हैं।

पंजाब पुलिस के मुताबिक, सिंह अपने साथियों की मदद से ब्रेजा कार में मेहतपुर से भाग गया था। अपनी पोशाक बदलने और शर्ट और पतलून पहनने से पहले वह नंगल अंबियन गांव के एक गुरुद्वारे में रुका था। जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, वह ब्रेज़ा से मोटरसाइकिल पर चला गया और मौके से भाग गया। उसे भगाने में मदद करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अमृतपाल को महतपुर से भगाने में मदद करने वालों में शाहकोट के गांव नवां किला का मनप्रीत मन्ना (28), नकोदर के गांव बाल नौन का गुरदीप सिंह दीपा (34), बुलोवाल के गांव कोटला नोध सिंह का हरप्रीत सिंह हैप्पी (36) शामिल है. फरीदकोट के गांव गोइंदरा के होशियारपुर और गुरभेज सिंह उर्फ भेजा।

#WATCH | Locals of a Jalandhar village claim Khalistan sympathiser Amritpal Singh's presence in their village on March 18.



CCTV video sourced from local villagers in Jalandhar. Punjab police have not officially confirmed this. pic.twitter.com/752p6sL7n1