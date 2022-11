"मैं 2-3 किलो गालियां रोजाना खाता हूं, लेकिन...."तेलंगाना में एक जनसभा में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने सीएम केसीआर पर भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य को पहले जनता चाहिए, परिवारवादी सरकार नहीं कहा- मैं नहीं थकता क्योंकि मैं हर दिन 2-3 किलो गालियां खाता हूं

हैदराबाद: तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिना नाम लिए राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने उन पर भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य को पहले जनता चाहिए, परिवारवादी सरकार नहीं।

पीएम ने कहा कि कई लोग उनसे पूछते हैं कि वह बहुत मेहनत करने के बावजूद कैसे नहीं थकते। उन्होंने कहा, "मैं नहीं थकता क्योंकि मैं हर दिन 2-3 किलो गालियां खाता हूं...लेकिन, भगवान ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि यह मेरे अंदर पोषण में बदल जाता है।" उन्होंने कहा, "मोदी को गाली दीजिए, भाजपा को गाली दीजिए...लेकिन अगर आप तेलंगाना के लोगों को गाली देंगे तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।"

पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा, 'तेलंगाना के कार्यकर्ताओं से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है। कुछ लोग हताशा, भय और अंधविश्वास के कारण मोदी के लिए मनचाही अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन हथकंडों से न भटकें।"

I have a personal request for the karyakartas of Telangana.



Some people due to desperation, fear, and superstition will use the choicest of abuses for Modi. I request you not to get astray with these tactics.



- PM @narendramodipic.twitter.com/0HLr2YZQg2