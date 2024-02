केंद्र ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को यूएपीए के तहत सिमी को प्रतिबंधित समूह घोषित करने का अधिकार दिया

Highlights केंद्र ने हाल ही में यूएपीए के तहत सिमी पर 'गैरकानूनी संगठन' के रूप में प्रतिबंध को पांच और वर्षों के लिए नवीनीकृत किया था आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध बढ़ाते हुए, सरकार ने कहा था कि समूह देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल रहा है गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि सिमी अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रखे हुए है और अपने कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर रहा है

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को यूएपीए के तहत 'गैरकानूनी संघ' के रूप में नामित करने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को शक्तियां सौंपी हैं। केंद्र ने हाल ही में यूएपीए के तहत सिमी पर 'गैरकानूनी संगठन' के रूप में प्रतिबंध को पांच और वर्षों के लिए नवीनीकृत किया था।

आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध बढ़ाते हुए, सरकार ने कहा था कि समूह देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल रहा है। सोमवार को एक अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि धारा 7 के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां और उक्त अधिनियम की धारा 8 का प्रयोग राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा गैरकानूनी संगठन सिमी के संबंध में भी किया जाएगा।

कम से कम 10 राज्य सरकारों - आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश - ने गैरकानूनी गतिविधियों के प्रावधानों के तहत सिमी को "गैरकानूनी संघ" घोषित करने की सिफारिश की है। रोकथाम अधिनियम (यूएपीए)। सिमी को पहली बार 2001 में गैरकानूनी घोषित किया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सत्ता में थी और तब से समय-समय पर प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है।

