राहुल गांधी पर हमलावर हुए असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, कहा- तैयारी करते रहते हैं, लेकिन मैदान पर नहीं आते

नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख तैयार रहते हैं, लेकिन मैदान में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी की एक आदत है जो मैं कई दिनों से देख रहा हूं। अगर गुवाहाटी में क्रिकेट मैच होता है, तो वह गुजरात में होते हैं। गुजरात में भी बैट और पैड साथ रखेंगे, तैयार होते रहेंगे लेकिन मैदान पर नहीं आएंगे।"

सरमा ने ये भी कहा कि वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि उन्हें ऐतिहासिक ज्ञान बहुत कम है। हो सकता है कि किसी ने उसके लिए इतिहास पढ़ा हो और उसने खुद नहीं पढ़ा हो। उन्होंने सावरकर का अपमान कर घोर पाप किया। मुझे लगता है कि उन्हें इसके लिए राजनीतिक रूप से भुगतान करना होगा।

