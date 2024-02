Himachal Pradesh: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने CM पद से इस्तीफे की पेशकश की, आलाकमान के समक्ष रखी बात

Highlights हिमाचल प्रदेश CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यवेक्षकों के सामने इस्तीफे की पेशकश की अब प्रदेश सरकार पर संकट बढ़ गया है अब आलाकमान अपने भेजे पर्यवेक्षकों की सलाह पर निर्णय करेगा

Himachal Pradesh: बुधवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से कबीना मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफे के बाद, मौजूदा सरकार पर संकट के बादल छा गए। इस बीच खुद मुख्यमंत्री सुक्खू ने आलाकमान के समक्ष अपने पद छोड़ने की पेशकेश कर दी है। ऐसे में अब गेंद आलाकमान के पास चली गई है। अब, इसका निर्णय हाईकमान अपने भेजे दूत यानी पर्यवेक्षक डिप्टी सीएम डी शिवकुमार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सलाह पर करेगा।

इस घटनाक्रम के अलावा बीते मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव 2024 में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायक राज्य विधानसभा पहुंच गए हैं। इस्तीफे की इन पेशकेश से राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है और अब नाराज विधायकों और मंत्रियों से पर्यवेक्षक उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे।

#WATCH | Himachal Pradesh | Congress MLAs who cross-voted in the Rajya Sabha election yesterday arrived at the State Assembly in Shimla today. pic.twitter.com/2eUXHetnaQ