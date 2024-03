Himachal Pradesh-Gujarat By-Election 2024: कांग्रेस के छह पूर्व विधायकों को भाजपा ने दिया टिकट, गुजरात,  पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के लिए इनपर खेला दांव

Highlights सभी के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव आवश्यक हो गया था। छह पूर्व विधायकों को पार्टी व्हिप की अवहेलना करने के लिए अयोग्य ठहराया गया था। राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट दिया था।

Himachal Pradesh-Gujarat By-Election 2024: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को विभिन्न राज्यों के उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पार्टी ने हाल ही में अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के छह पूर्व विधायकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। पिछले दिनों इन विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। कांग्रेस सहित अन्य दलों से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायकों को पार्टी ने गुजरात में उम्मीदवार बनाया है। इनमें चार कांग्रेस के हैं। इन सभी के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव आवश्यक हो गया था।

