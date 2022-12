जानें विधायक दल की बैठक से पहले क्या बोलीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह, देखें वीडियो

Highlights प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कई नामों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें इसे नवनिर्वाचित विधायकों के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस ने 68 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को 40 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है।

शिमला: कांग्रेस ने 68 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को 40 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया और इस तरह राज्य में 1985 से चला आ रहा हर पांच साल पर राज बदलने का रिवाज कायम रहा। ऐसे में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से सत्ता छीनने के बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को यहां अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है।

"They can't neglect his (Virbhadra Singh) family. We won on his name, face & work. It can't be that you use his name, face & family & give credit to someone else. High Command won't do this," says HP Cong chief Pratibha Singh ahead of Legislative Party meet#HimachalElection2022pic.twitter.com/PmxkjJ2ymD — ANI (@ANI) December 9, 2022

इसी क्रम में विधायक दल की बैठक से पहले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा, "वे उनके (वीरभद्र सिंह) परिवार की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम उनके नाम, चेहरे और काम के दम पर जीते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनका नाम, चेहरा और परिवार इस्तेमाल करें और किसी और को श्रेय दें। हाईकमान ऐसा नहीं करेगा।" बता दें कि प्रतिभा सिंह दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं।

This big responsibility was given by Sonia Gandhi & she told me that she was choosing me as state chief & now I'll (Singh) have to go to all 68 constituencies & win the state. I did that honestly. Result is before us: HP Congress chief Pratibha Singh #HimachalPradeshElectionspic.twitter.com/8SeSP3IWwl — ANI (@ANI) December 9, 2022

प्रतिभा सिंह ने ये भी कहा, "यह बड़ी जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने दी थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मुझे राज्य प्रमुख के रूप में चुन रही हैं और अब मुझे (सिंह को) सभी 68 निर्वाचन क्षेत्रों में जाना होगा और राज्य जीतना होगा। मैंने वह ईमानदारी से किया। परिणाम हमारे सामने है।"

We should leave it to their (newly-elected MLAs') wisdom. The same will be conveyed to the High Command and then they will make their decision on the same: Congress MLA Vikramaditya Singh on CM face after #HimachalPradeshElections results pic.twitter.com/0unwty8ArC — ANI (@ANI) December 9, 2022

वहीं, प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कई नामों पर चर्चा हो रही है। तमाम समीकरण देखे जा रहे हैं। हमें इसे नवनिर्वाचित विधायकों के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। अब यह विधायकों को तय करना है कि वे किसे अपना नेता चाहते हैं। इस बारे में हाईकमान को अवगत कराया जाएगा और फिर वे इस पर अपना निर्णय लेंगे। लोगों ने अपना फैसला लिया।

